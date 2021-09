Furia di Vittorio Sgarbi sul green pass: "Come ci prendono per il c**o". Rissa con Sansonetti a Stasera Italia

Giorgia Peretti 04 settembre 2021 a

Un Vittorio Sgarbi senza freni è ospite nella puntata di sabato 4 settembre di 2 “Stasera Italia”. Prima attacca frontalmente il premier poi si scaglia brutalmente contro Pietro Sansonetti.

Il talk show dell’access prime time di Rete 4, condotto da Veronica Gentili, apre la puntata ragionando sulle ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in merito all’estensione del green pass e l’ipotesi del vaccino obbligatorio. Misura appoggiata anche dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta e Forza Italia. “Draghi, Brunetta e Forza Italia devono smettere di dire cose che sono contro la Costituzione - esordisce lo storico d’arte - ma non solo Italiana ma Europea. Perché non è colpa di nessuno se, a parte il Turkmenistan, Belgio, Svezia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi hanno dichiarato incostituzionale il green pass. Adesso anche in Galizia o sono tutti pazzi, sono costituzioni di pazzi ma noi abbiamo dei grandi europeisti: Draghi, Brunetta... e in nome di quell’Europa mettano una norma europea”.

Poi si scalda: “Voglio essere europeo non voglio essere l’italiano discriminato voglio che in tutta Europa ci sia la stessa regola. Perché posso andare in un sito archeologico in Spagna e non a Paestum. A chi devono prendere per il cu*o?”.

Il monito di Sgarbi è chiaro: “occorre garantire a ognuno quello che l’Europa garantisce ai cittadini dichiarando incostituzionale qualcosa che lo è oggettivamente. Allora siamo prudenti ma non possiamo fare che quando usciamo dall’Italia vedere che in Svizzera e in Spagna è proibito (il green pass nda)”.

Ma il direttore de “Il riformista”, Pietro Sansonetti lo interrompe: “Ma dov’è che è proibito il green pass scusa? Non è proibito da nessuna parte”. “In Galizia e in Spagna, ignorante, è proibito. Vai a leggere, è incostituzionale”, si accende Sgarbi. “C’è scritto sulla Costituzione che si può!”, ribatte il giornalista. “Sto parlando della Galizia, dell’Andalusia! Vai in Polonia, in Ungheria…”, urla Sgarbi. “Sì, sì vai in Polonia”, ironizza Sansonetti e Sgarbi sbotta: “Sì, vai a fare in cu*o anche è ridicolo che sia obbligatorio da noi e non ci sia in Spagna”.

