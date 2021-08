Vittorio Sgarbi, tweet brutale contro Fedez. Il post sparisce, ecco cosa c'era scritto: roba estrema

22 agosto 2021 a

Un tweet che è durato un attimo, quello apparso sul profilo Twitter di Vittorio Sgarbi e dedicato alla trovata, dal risultato agghiacciante, di Fedez e dello youtuber Luis Sal. La coppia, che conduce un podcast, aveva postato una foto indossando un costume mankini verde, l'improbabile bikini maschile reso popolare da Sacha Baron Cohen che nel film Borat appariva proprio con il bizzarro indumento che consiste in un sospensorio e un paio di bretelle.

Il critico d'arte non ha esitato a impallinare la trovata dei due idoli del web condividendo su Facebook un post di un altro utente, Nino Ippolito che è responsabile del suo ufficio stampa, che metteva alla berlina Fedez e il suo amico di podcast: "Come appendere due co**oni" si legge sulla foto rilanciata.

Ma poco prima era comparso un post sul profilo Twitter di Sgarbi in cui era stato taggato l'ufficio stampa del critico d'arte e parlamentare. Il tweet riservava una bordata che sfidava diverse categorie del politicamente corretto. "Le bretelle al costume da bagno o un topless?" si leggeva nel tweet che però è stato prontamente rimosso e non è più visibile sul profilo di Sgarbi.

Il duello tra Sgarbi e Fedez va avanti da tempo. Non è questa la prima volta che il critico d'arte se la prende con il rapper marito di Chiara Ferragni e non sarà, c'è da scommetterci, l'ultima nonostante il tweet rimosso. Sgarbi pochi giorni fa era entrato a gamba tesa sulla polemica tra il rapper e Salmo per il famoso concerto in Sardegna che aveva scatenato un vespaio di polemiche. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter Sgarbi aveva messo una foto di Fedez con i capelli platinati con il commento più crudele: "Quanto invidio Brigitte Nielsen: non invecchia mai..." con riferimento all'attrice cult di tanti film degli anni '80 e '90.

