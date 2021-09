Far west e maxi-sparatoria a Trieste: dalla rissa ai colpi di pistola. Vari feriti, uno è grave

04 settembre 2021 a

Paura di prima mattina a Trieste. Attorno alle 8.00 all’esterno di un locale di via Carducci all’angolo con la via San Francesco in pieno centro è andata in scena una sparatoria. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di una maxi rissa con spranghe, violenze e anche alcuni colpi di pistola. Secondo le testimonianze potrebbe trattarsi di un gruppo di operai di origine straniera i cui dissidi sarebbero legati a questioni di lavoro. A seguito di un diverbio alcune persone (i presenti riferiscono di una quindicina di persone coinvolte) sono passate alle vie di fatto, prima picchiandosi, esplodendo poi anche alcuni colpi di pistola. Ci sarebbero almeno 7-8 feriti, ma il numero potrebbe essere destinato a salire ulteriormente. Una persona sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 4 pattuglie della polizia, carabinieri, una pattuglia della Finanza e personale del 118 con ben 7 ambulanze e un’automedica. La zona è stata transennata. Dopo un inseguimento ci sarebbero stati anche alcuni fermi.

Uno dei responsabili è stato fermato in fuga alla barriera di Trieste-Lisert poco prima di entrare in A4. Nella vicenda sarebbero coinvolte numerose persone. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi. L’episodio ha sconvolto l’intera città: raramente a Trieste si è assistito a sparatorie in pieno giorno con sangue, feriti, spranghe, nel mentre la gente passeggiava di primo mattino in pieno centro.

