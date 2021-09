Covid, il Regno Unito dice no al vaccino sotto ai 16 anni: benefici troppo piccoli

03 settembre 2021 a

a

a

Bocciatura del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), l'autorità di vigilanza sui vaccini del governo del Regno Unito, al vaccino contro il Covid per la fascia di ragazza che va dai 12 ai 15 anni. L'organo di controllo del governo britannico - riferisce The Guardian - ha deciso che non ci sono abbastanza prove per raccomandare la somministrazione dei vaccini Covid a tutti i ragazzi dai 12 ai 15 anni, ma ha comunque lasciato aperta la porta alla possibilità che i ministri decidano diversamente. Il JCVI ha sottolineato che il guadagno in termini di salute dalla vaccinazione dell'intero gruppo di età è superiore ai rischi, ma "il margine di beneficio è considerato troppo piccolo per sostenere la vaccinazione universale dei 12-15enni sani in questo momento".

Il virologo Crisanti striglia Draghi: vaccino non del tutto efficace, ingiusto renderlo obbligatorio

La sensazione è che sia molto probabile che la raccomandazione del JCVI sia ribaltata. "Non vogliamo dare giudizi affrettati, ma le vaccinazioni per tutti i ragazzi nella fascia 12-15 anni sono un argomento ancora sul tavolo", ha detto una fonte del governo. Con un tasso di appena due casi su un milione di bambini sani che necessitano di cure intensive per Covid, il beneficio marginale della vaccinazione è "insufficiente a supportare un'offerta universale" di vaccini per quella fascia di età. Uno dei problemi è il rischio, benché molto ridotto, di miocardite, una forma di infiammazione del cuore, nei bambini che ricevono il vaccino. Sebbene questa reazione sia estremamente rara e i bambini tendano a riprendersi rapidamente, c'è incertezza su eventuali effetti a lungo termine, il che rende necessari ulteriori studi. Tuttavia, il JCVI ha lasciato la palla ai ministri, che sono sotto forte pressione per iniziare le vaccinazioni sui bambini mentre le scuole in Inghilterra tornano ad aprire questa settimana, la scelta di procedere o meno con le vaccinazioni sui ragazzi da 12 a 15 anni.

Vaccino obbligatorio, Palù mette in chiaro: la responsabilità è della politica

La prossima settimana JCVI prenderà in considerazione la questione della terza dose di vaccino e se deve essere data un’autorizzazione a tutta la popolazione o limitarsi solo alle persone più anziane e a quelle clinicamente più vulnerabili. L'ex segretario alla salute Jeremy Hunt ha detto che i ministri dovrebbero prendere in considerazione il richiamo anche senza il semaforo verde dell’organo di controllo. Hunt, che presiede il comitato sanitario dei Comuni, ha detto a BBC Radio che il Regno Unito dovrebbe seguire la politica israeliana sul richiamo di massa, anche se il JCVI dovesse raccomandare l’uso soltanto per alcune categoria: “Se si guarda a quello che è successo in Israele, dove hanno un tasso di vaccinazione più alto rispetto a noi e hanno avuto un aumento dei ricoveri in ospedali per colpa della variante Delta, si nota che due settimane dopo aver iniziato i richiami con la terza dose i ricoveri hanno iniziato a scendere di nuovo”.

Draghi: il vaccino sarà obbligatorio. Green pass e terza dose, cosa cambia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.