Covid, il nuovo terrore è la variante Mu. L'allarme Oms: può resistere al vaccino

Attenzione alla variante colombiana del Covid. L’Organizzazione mondiale della Sanità sta monitorando una nuova variante 'Mu' che è stata identificata per la prima volta in Colombia nel gennaio del 2021. È quanto emerge dal report settimanale dell'Oms. La variante denominata B.1.621 è stata etichettata dall'Organizzazione mondiale della Sanità come 'Mu' il 30 agosto. Questa mutazione, sottolinea l'Oms, "ha una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria". Per ora anche se alcuni focolai sono stati segnalati in altri paesi del Sud America la nuova variante è soprattutto presente in Colombia e in Ecuador.

La mutazione del virus è stata inserita nell’elenco delle cinque “varianti di interesse”, quindi per ora è considerata meno rischiosa rispetto alla Delta o all’Alpha, classificate come “preoccupanti”​ per colpa del loro maggiore grado di infettività. Dall’Oms hanno affermato che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti della variante, che sta causando alcuni focolai anche in Europa e negli Usa. Secondo i dati preliminari, la Mu sembra essere più resistente agli anticorpi. La situazione sarà monitorata attentamente in futuro.

