Mascherina obbligatoria all'aperto: Coraggio Italia vuole stringere la morsa per prevenire influenza e Covid

01 settembre 2021 a

a

a

Una proposta arrivata da Coraggio Italia che farà discutere e troverà la ferma opposizione di chi in questi mesi si è sempre scagliato contro le misure che hanno cercato di ridurre il contagio Covid. “Si avvicina la stagione influenzale e come ogni anno molte sono le persone colpite. Una ragione in più per usare la mascherine rendendola obbligatoria anche all’aperto in questa stagione nota per le diffusioni virali” la nota di Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia, partito guidato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro.

Riaprono così? Lo spot dei vip sul cinema è incredibile: mascherina e distanziamento...

“In questo contesto - aggiunge l’onorevole - sono e saranno sempre più complesse le diagnosi differenziali tra infezione da coronavirus e influenza. Inoltre non possiamo permetterci di affollare i pronto soccorso e occorre un po’ di sacrificio da parte di tutti se vogliamo difenderci e allontanare definitivamente questo virus che ancora è presente e continua a diffondersi tra persone di tutte le età”. “La prevenzione - conclude la Baldini - ha lo scopo di prevenire possibili problematiche che non conosciamo ma che questo virus purtroppo ci ha già dimostrato la sua patogenicità”. Al momento la mascherina non è obbligatoria all’aperto nelle regioni in zona bianca, mentre in quelle di colore giallo, come la Sicilia che ha cambiato per prima il colore, è obbligatorio doverla utilizzare.

Variante Delta, la proiezione choc dell'Oms: 236mila morti nei prossimi tre mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.