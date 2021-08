Cinema, lo spot dei vip senza mascherina e distanziamento. Le sale riaprono così?

Giada Oricchio 31 agosto 2021 a

Bellissimo lo spot sul cinema che riapre in sicurezza… come in un sogno. Ma così le sale non sono affatto in sicurezza. Nemmeno una mascherina al chiuso e tutti uno accanto all’altro nel video Instagram condiviso sul profilo dell'attore Edoardo Leo.

Michele Placido, Pierfrancesco Favino, Giulia Michelini, Vittoria Puccini, Lillo, Salvatores, Matilda De Angelis e tanti altri. Ci sono tutti gli attori del cinema italiano nel bellissimo spot per la riapertura delle sale cinematografiche firmato da Vincenzo Alfieri: i volti noti al servizio della gente comune finalmente libera di tornare al cinema in sicurezza. Un sogno e al tempo stesso un miraggio perché se le sale riaprissero come nella pubblicità sarebbe la festa del Covid-19. Niente mascherine al chiuso, nessuna distanza di sicurezza, nemmeno l’ombra di un plexiglass o di un miserrimo spray sanificante.

