Green pass, nuova stretta: obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici. La conferma di Speranza

Dopo la scuola tutta la Pubblica amministrazione. Il green pass potrebbe diventare presto obbligatorio anche per i dipendenti pubblici. A confermare l'ipotesi su cui è al lavoro il governo è lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza. Un passo che equivale praticamente a un obbligo vaccinale, che comunque è ipotesi sul tavolo dell'esecutivo.

"L'obbligo resta una soluzione da valutare in futuro ma di certo si può procedere sull'estensione del Green Pass per garantire la sicurezza e contrastare il virus. Ad esempio per i dipendenti della pubblica amministrazione. E poi è in corso anche una riflessione con sindacati e imprese per ragionare anche di Green Pass sui luoghi di lavoro" conferma il ministro a Repubblica che spiega come Mario Draghi non si accontenterà "di una copertura vaccinale parziale della popolazione".

Nella maggioranza sarebbero favorevoli Forza Italia, Italia Viva e Partito democratico. E l'estensione del green pass, piuttosto che l'obbligo vaccinale, rappresenta "l'opzione più pragmatica che ha in tasca anche Mario Draghi, visto che Matteo Salvini si opporrà all'obbligo duro e puro, al pari del Movimento di Giuseppe Conte" è l'analisi del quotidiano.

Insomma, sembra non ci siano alternative al certificato verde obbligatorio per gli uffici pubblici. Da lì a una soluzione simile per le aziende poi il passo è breve. Mentre da domani mercoledì 1 settembre scatta formalmente l'obbligo di green pass per docenti e personale scolastico.

