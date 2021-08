Chi non si vaccina deve restare a casa: dal Pd sono pronti ad inasprire ancora il green pass

29 agosto 2021 a

Pugno duro di Eugenio Giani per coloro che non vogliono sottoporsi all’iniezione del vaccino anti-Covid. Il governatore della Regione Toscana ed esponente del Partito Democratico è una furia nei confronti dei no-vax e la sua intenzione è di prendere misure drastiche per aumentare la platea di immunizzati in vista dell’arrivo dell’autunno: “Non ho annunciato provvedimenti amministrativi, ho fatto un ragionamento politico. Dobbiamo indurre la gente a vaccinarsi, perché non è solo una scelta a tutela della salute individuale ma di quella di tutti. Quindi il 30 settembre, se ne ce sarà bisogno, firmerò un'ordinanza che estenderà l'obbligo di green pass anche a luoghi e categorie per i quali non è ancora previsto".

Quando gli viene chiesto se la sostanza del suo annuncio sia quello che chi non si vaccina deve stare a casa, l'esponente Pd nell’intervista a La Stampa replica: "In sostanza, sì”. Giani spiega poi il perché di questa attesa fino al 30 settembre, senza prendere subito una posizione ferma: "Perché secondo il generale Figliuolo per quella data dovremmo arrivare all'80% di vaccinati, quindi all'immunità di gregge. La Toscana non è lontana perché siamo già al 73,5. E da lunedì sarà possibile vaccinarsi negli hub senza prenotazione. Quindi non ci sono più alibi: se non lo fai, è una tua scelta. Libero di non vaccinarti, non di renderti pericolosi per gli altri”. Giani in questo contesto di pandemia non è affatto contrario ad un vaccino obbligatorio, un'eventualità che si è già verificata in passato: “Io ho nella memoria la cicatrice sul braccio quando fui vaccinato contro il vaiolo. All'epoca era obbligatorio e nessuno protestava. L'Italia ha spesso fatto ricorso all'obbligo. Nelle attuali circostanze, mi sembrerebbe del tutto naturale”. I no-vax già negli scorsi giorni erano partiti all’assalto del presidente della Toscana, che ora si sarà fatto altri nemici tra gli anti-vaccino.

