Aggressioni no vax, ora scendono in piazza i videomaker: è ora di dire basta

"Nelle scorse ore c’è stata l'assurda aggressione subita da Francesco Giovanetti di ’Repubblica', iscritto a GVPress associazione italiana giornalista videomaker. È l’ennesima inaccettabile violenza subita da un giornalista videomaker mentre svolge il proprio lavoro".

"Ti taglio la gola se non te ne vai". No vax si scaglia contro il giornalista, finisce in ospedale

GVPress dichiara "che il momento di dire basta e fermare un escalation sempre più pericolosa. Domani, martedì 31 agosto saremo a Roma, dalle ore 19, in piazza della Rotonda al Pantheon, per chiedere a Istitizioni e cittadinanza maggior rispetto e tutela della stampa e di tutti gli operatori dei media". È quanto si legge in una nota GvPress, annunciando una manifestazione in seguito all'aggressione avvenuta davanti al ministero della Pubblica istruzione a Roma, quando un militante no green pass ha colpito e minacciato il giornalista.

