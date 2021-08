Ciro Di Maio, come si era ridotto il conduttore arrestato per la droga dello stupro. Luci rosse dopo il declino

26 agosto 2021 a

Da conduttore televisivo si era dovuto riciclare. Il programma di maggior successo di Ciro Di Maio era stato realizzato nel 2009, "Diario di viaggio" sul canale Marcopolo Gli ultimi episodi della sua carriera riguardano i social: una foto con un nudo frontale censura come prevedibile da Instagram e l'approdo su Onlyfans, la piattaforma utilizzata da molte pornostar per vendere foto e video.

A rivelare nuovi dettagli sugli ultimi anni del conduttore arrestato per l'acquisto di un litro di "droga dello stupro" è il Corriere della sera. Le manette sono scattate dopo le verifiche su un pacco spedito dall'Olanda e intestato a "Mia Miao" che all'interno aveva un flacone da un litro di Gbl, il gamma-butirrolattone. Quando Di Maio ha aperto la porta non ha trovato i corrieri ma i poliziotti della squadra Mobile.

L'ex conduttore ha detto non sapere nulla di quella spedizione ma pesa su di lui un precedente arresto per lo stesso reato, la ricezione di un pacco, stavolta dalla Cina, da 4 litri di Gbl.

Ciro Di Maio, 46 anni, origini napoletane, ha così ammesso di aver ordinato la droga (ne aveva in casa mezzo litro) e di farne anche uso da diverso tempo. Ma con quel quantitativo si sarebbero potute ricavare migliaia di dosi, per questo gli investigatori non credono all'uso personale e sono stati sequestrati cellulari e computer dal suo loft milanese. Oggi sarà interrogato dal gip Sara Cipolla.

Di Maio era stato lanciato dai "Carramba boys" di Raffaella Carrà, negli ultimi tempi era lontano da produzioni importanti. Negli ultimi mesi aveva aperto alcuni profili su piattaforme come OnlyFans dove si faceva pagare per accedere a contenuti multimediali come foto e video. Nel curriculum le comparsate nella fiction «Un posto al sole», «Le tre rose di Eva 3», «Un medico in famiglia 9», «Padri e figli», il teatro con «Naked boys singing» in scena senza veli. Dopo l'avventura con marcopolo poco altro.

