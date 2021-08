Quando Osama Bin Laden ordinava ad Al Qaeda: non toccate Joe Biden! Ci penserà lui a distruggere l'America

23 agosto 2021 a

Il documento - di 37 pagine - è stato reso pubblico qualche giorno fa dal Ctc (Combating Terrorism Center) di West Point. È una lettera del maggio 2010, ed è scritta da Osama Bin Laden che la indirizzò a un suo collega terrorista, Al Libi, e a tutti i seguaci in giro per il mondo.

Un anno prima di essere ucciso dalla spedizione speciale dei marines Bin Laden chiedeva di assassinare il presidente Usa Barack Obama e possibilmente anche il generale David Petraeus, ex direttore della Cia che stava per assumere il comando delle operazioni militari in Afghanistan. A tutti i terroristi però Bin Laden chiedeva di non toccare l'allora numero due degli Stati Uniti, il vicepresidente Joe Biden, che ora è diventato presidente.

Non era un atto di amicizia nei suoi confronti, anzi. Il capo di Al Qaeda spiegava ai suoi che in caso di morte di Obama secondo le regole Usa la guida del paese sarebbe stata assunta proprio da Biden, che essendo totalmente incapace e impreparato al compito, avrebbe risolto lui il problema della internazionale del terrore, portando l'America in grave crisi. Quasi una profezia vista attraverso i fatti di questi giorni...

