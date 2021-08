Quanto è boro Fedez, occhio al costumino: ecco il Borat di Porto Cervo

Giada Oricchio 21 agosto 2021 a

Quanto è bor...at Fedez! L'artista ha osato l'impensabile insieme all'influencer Luis Sal con il quale conduce "Muschio selvaggio", podcast di grande successo. Nella villa extra lusso affittata a Porto Cervo per le vacanze in famiglia è un continuo via vai di ospiti famosi. Dopo il bacio di Ferragosto con Achille Lauro, Fedez ha alzato l'asticella pubblicando sul suo account Instagram foto e video che passeranno alla storia: lui e l'amico Luis Sal "coperti" con il costume mankini verde lime reso iconico dall'attore comico britannico Sacha Baron Cohen nella seconda metà del 2006 quando interpretò un goffo ed esilarante giornalista kazako nel film Borat-Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. Dunque gli addominali scolpiti di Fedez fanno capolino dalla V disegnata dalle improbabili bretelle e dallo slip che aderisce e esalta i gioielli di famiglia. Un vero boro.

