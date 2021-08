Osho ha la domanda delle cento pistole per i virologi

21 agosto 2021 a

Con l'estate agli sgoccioli e l'autunno alle porte i virologi non hanno dubbi: una "terza dose" di vaccino contro il Covid-19 sarà sicuramente necessaria così come la possibilità che non avremo mai una dichiarazione di fine pandemia, quanto una situazione di tolleranza con pochi casi e con pochi morti. E mentre il conto alla rovescia per nuovo colpo di coda della'epidemia di coronavirus è scattato - anche se si presume più leggero di quelli già passati - il vignettista satirico Osho ci scherza sopra e pone la domanda delle cento pistole per i virologi: "Dopo la terza dose ci sarà pure la quarta o annamo de metadone?"

Dopo la terza dose ci sarà pure la quarta o annamo de metadone?#terzadose — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) August 21, 2021

