Morning news, Franco Bechis smaschera il Cts: "Decisioni politiche e non scientifiche". Tutti i verbali

“Le decisioni del governo sono più politiche che scientifiche”. Il direttore de “Il Tempo”, Franco Bechis, in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News, mercoledì 18 agosto, ha rivelato: “Noi stiamo facendo una campagna vaccinale con categorie politiche non scientifiche. Io leggo tutti i verbali del CTS, il comitato tecnico scientifico, e posso dire che tutte le volte non si prendono decisioni da scienziati ma politico-strategiche. Molte volte gli scienziati la pensano in un modo e il governo sente Figliuolo per capire come procedere logisticamente in base alle dosi disponibili. C’è un po’ di confusione”.

Sull’ipotesi dell'obbligo vaccinale dà un’inedita chiave di lettura: “Io sarei d’accordo a metterlo, ma non lo fanno perché lo Stato sarebbe responsabile delle conseguenze avverse delle vaccinazioni e quindi dovrebbe risarcire qualunque cosa capiti ai vaccinati. Non viene messo perché non c’è una precisa conoscenza delle conseguenze del vaccino, è soltanto un anno che si sta sperimentando e man mano emergono delle notizie.

Ad esempio, dai verbali del CTS è venuto fuori che il vaccino mRNA, come Pfizer e Moderna, sui trapiantati e malati di tumore non funziona, la percentuale di non protezione è alta. E la cosa non era stata resa pubblica”.

