Terza dose in autunno, la stangata di Pregliasco sui vaccini

18 agosto 2021

Per noi «è ipotizzabile che le terze dosi si facciano tra ottobre e novembre». È il pronostico del virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano mentre si attende l’annuncio ufficiale dell’amministrazione Biden che sembra orientata al via libera del richiamo per tutti gli americani a partire da settembre.

Vaccino, terza dose inevitabile. Anche dagli Usa il via libera: "In Italia in autunno"

«Ovviamente è un destino - dice Pregliasco - va valutato in un’ottica di presenza del virus. Cioè credo che ora sia da fare la vaccinazione per tutti, anche per i bambini, e che ci sia anche la necessità di un rinforzo della protezione per tutti. Poi nel prossimo futuro, se noi lavoriamo bene adesso - spiega - potremo magari non prevedere un richiamo tutti gli anni nei prossimi anni». Quindi non più una terza dose solo per anziani e fragili? «Dipende dalla situazione epidemiologica, se i casi sono pochi - chiarisce il virologo - puoi arrischiarti ad avere persone meno protette, in questa fase no».

