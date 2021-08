La Delta ora attacca i giovani, Pregliasco svela il nuovo pericolo variante

16 agosto 2021 a

La variante Delta sta attaccando soprattutto i giovani. Fabrizio Pregliasco è stato ospite di "Morning News" su Canale 5 e ha spiegato quali sono le ultime dinamiche nella diffusione del contagio Covid. "In ospedale stiamo vedendo che la maggior parte dei ricoveri sono tra i giovani - ha spiegato il virologo Pregliasco - Per questo è necessario andare verso la vaccinazione obbligatoria. La lotta, insomma, non è ancora finita".

Poi Pregliasco mette in evidenza l'importanza della vaccinazione, anche per chi ha già contratto la malattia. "A oggi non abbiamo ancora contezza sulla validità degli anticorpi - prosegue Pregliasco - Ci sono persone che si reinfettano anche dopo la malattia. Senza contare i rischi del long Covid. Abbiamo evidenze che la malattia colpisce il cuore e all'interno dell'encefalo. Insomma ha anche un effetto a livello neurologico".

