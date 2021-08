Covid, la variante delta fa aumentare i ricoveri. La nuova ondata di contagi

16 agosto 2021 a

a

a

Poco più di 74mila test per il coronavirus effettuati nella giornata di Ferragosto fanno risalire il tasso di positività al 5%, con 3.674 nuovi casi. Si registrano anche altri 24 decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 128.456.

Continua a salire la pressione sugli ospedali: tornano a superare quota 400 dopo molte settimane i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid (404), 20 in più di ieri, con 32 ingressi giornalieri. Forte incremento anche per il numero di ricoverati nei reparti ordinari: sono 3.334, 172 in più rispetto a ieri.

La Delta ora attacca i giovani, Pregliasco svela il nuovo pericolo variante

Resta la Sicilia la regione più colpita dall'attuale ondata di contagi. Sono infatti 881 i nuovi casi registrati nella regione nelle ultime 24 ore, con 7 decessi. "La settimana appena conclusa ha fatto registrare in Sicilia - come ormai da oltre un mese - un incremento della diffusione del Covid: aumentati nuovi positivi, attuali positivi, ricoverati (ordinari e in terapia intensiva) e ingressi in terapia intensiva". Lo sottolinea la Protezione civile del Comune di Palermo che traccia il quadro della situazione epidemiologica in regione, spiegando che in una settimana i nuovi positivi sono 6.833, il 34% in più. È cresciuto il rapporto fra tamponi positivi ed effettuati, passato dal 5% al 6%. Non si superavano i 6mila nuovi positivi in una settimana dal 2 maggio; il numero degli attuali positivi è 18.036, 3.959 in più; le persone in isolamento sono 17.430, 3.825 in più.

I casi continuano a crescere: "Preoccupante". L'unica regione condannata alla zona gialla

D'altra parte, secondo le rilevazioni di Agenas, Sardegna e Sicilia sono le regioni che registrano la maggior incidenza di ricoveri Covid in terapia intensiva, rispettivamente al 10% e al 9%, stabili rispetto alla scorsa settimana. Stabili e sempre tra le percentuali più alte anche per i ricoveri in reparto: sono all'8% in Sardegna e al 15% in Sicilia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.