Dramma a Lucca, positiva al Covid sviene in quarantena e muore a 29 anni

È arrivata in ospedale a Lucca in arresto cardiaco, dopo cinque giorni di quarantena in casa perché era risultata positiva al Covid. Per la giovane, 29 anni e non vaccinata, non c'è stato nulla da fare. A stroncarla sarebbe stata una violenta complicanza del coronavirus che aveva infettato anche il suo compagno. La coppia era in quarantena quando la giovane ha iniziato ad accusare febbre e disturbi respiratori. Poi ieri il dramma: la donna è svenuta sul pavimento di casa e il compagno ha immediatamente chiamato il 118. All’arrivo in ospedale la ragazza era in arresto cardiorespiratorio, vani i tentativi di rianimarla. Sul corpo della donna, che non era vaccinata, è stata disposta l'autopsia per capire le cause del decesso.

