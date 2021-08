Slitta l'obbligo del green pass su treni, navi e aerei. Risparmiato il rientro dalle vacanze. Malumore Lega

Tommaso Carta 06 agosto 2021 a

La certificazione verde servirà dal primo settembre per viaggiare in Italia, su treni a lunga percorrenza, aerei, traghetti e bus interregionali. Si chiude dopo una lunga mediazione nel governo il decreto sul green pass per scuola e trasporti, mentre il capitolo lavoro viene affidato a un intervento successivo al confronto tra il ministro Orlando, sindacati e parti datoriali. «La scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare la libertà», spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ribadisce l’appello del governo a vaccinarsi. Dal settembre, dunque il green pass sarà necessario per i treni a lunga percorrenza - alta velocità, intercity e intercity notte - per traghetti e navi interregionali, fatto eccezione per l’attraversamento dello stretto di Messina, per gli aerei e i bus che collegano più di due regioni, con controlli anti assembramenti nelle stazioni e negli aereoporti. In compenso aumenta la capacità di riempimento dei treni e «stiamo valutando con i gestori delle Ferrovie la possibilità di introdurre i filtri Hepa anche per treni diversi da quelli indicati», dice Speranza.

Resta fuori dal decreto invece il trasporto pubblico locale, su cui da aprile è in corso un lavoro «per assicurare trasporti adeguati non solo alla scuola ma a tutti quanti da settembre riprenderanno le attività in presenza», spiega il titolare dei Trasporti Enrico Giovannini sottolineando come «l’aumento dei servizi c’è già stato e ci sarà ancora. C’è un aumento nelle ore di punta del 15-20% dei servizi grazie a servizi aggiuntivi. L’80% della capienza anche in zona gialla, un minore fabbisogno, una maggiore distribuzione nel corso della settimana dei movimenti dovrebbe consentire una gestione del Tpl molto più adeguata». Novità anche per gli stadi. Il decreto prevede la possibilità di derogare, con apposite linee guida che saranno preparate dal dipartimento per lo sport, al distanziamento interpersonale di un metro negli impianti sportivi valutando dunque la disposizione «a scacchiera», un sediolino sì e uno no. Aumentato anche al 35% il limite di capienza per gli eventi sportivi al chiuso. Dal punto di vista politico le nuove regole passano il vaglio del Cdm senza grossi scossoni.

Qualche delusione in casa Lega si registra: «Cari amici, il decreto se confermato è intollerabile», scrive Claudio Borghi, deputato del Carroccio. «Non sarà certo l’aver salvato le colazioni negli alberghi a compensare oscenità come la mancata esenzione per i minorenni e l’obbligo per la scuola e per gli studenti. Ho fatto il possibile ma ho perso. Mi scuso con tutti voi», attacca sui social, mettendo in evidenza come la Lega sta cominciando a soffrire il dualismo tra il suo essere contemporaneamente di piazza e di governo. Tra le mura di palazzo Chigi è infatti ancora viva la sfibrante mediazione con i 5stelle sul disegno di legge di riforma del processo penale e il premier sul green pass, non ha voluto ripetere l’esperienza. Per questo, trapela, l’ex capo della Bce ha tessuto la trama dell’accordo già nei giorni scorsi per arrivare a chiudere il provvedimento senza strappi o travagli interni al governo. Alla fine alcuni punti di mediazione chiesti dalla Lega sono accolti: nessun Green Pass o limitazione per colazioni, pranzi e cene in albergo per i clienti delle strutture; nessun Green Pass o limitazione (almeno per tutto agosto) per i mezzi di trasporto, treni, autobus, navi ed aerei; garanzia di scuola in presenza per tutti i bambini, nessuno escluso». Così Draghi alla fine può essere soddisfatto: «Se guardiamo indietro, ai primi sei mesi dell’attività del Governo, si deve riconoscere che abbiamo lavorato abbastanza bene» ha detto ai ministri, ringraziandoli. «Con cautela e allo stesso tempo con coraggio siamo andati incontro alle esigenze dell’economia e siamo riusciti a tenere sotto controllo la curva del contagio», citando i vari provvedimenti e augurando a tutti buone vacanze.

