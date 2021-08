L'Aria che tira, “misure pericolose”. Maria Giovanna Maglie tuona con il Governo: privazione della libertà

06 agosto 2021 a

Nessuna pietà nei confronti del Governo e totale contrarietà sulle ultime decisioni legate al green pass obbligatorio, in particolare per i docenti delle scuole. Maria Giovanna Maglie, giornalista, è ospite de L’Aria che tira estate e, nella puntata del 6 agosto, risponde in maniera secca alla domanda del conduttore del programma di La7, Francesco Magnani: “Quest’obbligo è superfluo, c'erano già vaccinati tra l'85 e il 90% degli insegnanti. Tento di dire disperatamente che sono misure che ritengo pericolose. Nella storia moderna e contemporanea sempre certe misure sono state prese con il pretesto dell’emergenza e sempre queste misure sono rimaste anche quando non era più necessario. Sono totalmente d’accordo con Massimo Cacciari, le ritengo misure di privazione della libertà, che nel caso degli insegnanti non erano proprio necessarie. Mai in questo anno e mezzo si è ritenuto che spiegazioni, persuasione e parole di ragionamento fossero l'alternativa ai decreti. La politica con i decreti è stata la caratteristica orrenda del governo Conte-bis. Dov’è il Parlamento? Aspettiamo - conclude la Maglie - la verifica del Parlamento”.

