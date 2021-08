Covid, la nuova terribile profezia di Ilaria Capua: “La variante Delta buca il vaccino, abbiamo sei settimane oppure...”

06 agosto 2021 a

Ilaria Capua allarma tutti gli italiani nel suo editoriale sul Corriere della Sera del 6 agosto. La virologa e direttrice del One Health Center of Excellence dell'università della Florida ha usato parole forti per descrivere l’andamento della pandemia Covid dalle colonne del quotidiano di via Solferino: “Le notizie che arrivano dagli Usa mi inquietano. I casi di Covid-19 sono in aumento vertiginoso soprattutto in Florida e si parla insistentemente di breakthroughs, ovvero rotture. […] Le rotture si verificano quando il virus in circolazione è sufficientemente diverso da quello che ha generato gli anticorpi (ovvero dal vaccino) da sfuggirgli. Per semplificare con una metafora al limite dell'immaginazione, è come se le maglie della rete da cattura che abbiamo ottenuto vaccinandoci con il Sars CoV2 della prima ora, fossero diventate adesso troppo larghe per catturare efficacemente anche la variante Delta. La variante Delta, in questa metafora marina, è diventata scivolosa e sfuggevole come un'anguilla, e mentre alcune di queste rimangono intrappolate nella rete di anticorpi ed immunità cellulare e non riescono a proseguire oltre, altre invece sfuggono ed attraverso il sangue arrivano a destinazione, ovvero negli organi”.

“I nuvoloni all'orizzonte - prosegue la Capua - portano anche cattivi auspici. La brutta notizia è che la variante Delta sta provocando rotture vaccinali con casi sintomatici in persone vaccinate. Il virus sfuggente arriva al bersaglio, perché la rete di protezione non lo ferma. La seconda brutta, bruttissima notizia è che con la variante Delta l'effetto di abbattimento della trasmissione virale nei soggetti vaccinati sarebbe minore. […] L’evidenza più preoccupante è quella che alcuni vaccinati possano amplificare il contagio alla stessa stregua dei non vaccinati. Gli inviti a vaccinarsi si arricchiscono di premi pecuniari, incentivi e appelli a salvare la propria pelle andandosi a vaccinare. In questo momento, e ancora di più valgono gli sforzi collettivi, le opere di convincimento quasi porta a porta come facevano i partiti un tempo. Insomma, se si è vaccinati il rischio di rimetterci la pelle o accorciare la propria vita di qualche anno è veramente bassissimo. Per i non vaccinati, visto come si comporta la variante Delta che ha messo l'elica del turbo, invece no e sarà ben diverso”.

Poi l’amara e inquietante conclusione della virologa: “Temo proprio che se continueremo ad avere la popolazione vaccinata a macchia di leopardo non ci sarà uniformità di ripresa e si ricomincerà con le ambulanze, le chiusure e le restrizioni. Abbiamo sei settimane per agire con le vaccinazioni ed evitare che questa pandemia diventi anche molto peggio di quello che potrebbe essere”. Parole che fanno sbigottire.

