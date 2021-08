Inaccettabile l'obbligo di green pass sul lavoro: Landini a Stasera Italia si scaglia contro le “forzature controproducenti”

04 agosto 2021 a

“Obbligo inaccettabili e l’atteggiamento del Governo è controproducente”. Nella puntata del 4 agosto di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite in studio Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che affronta il tema delle possibili limitazioni per i lavoratori che non hanno ancora ricevuto la dose di vaccino: “Faccio l’obbligo vaccinale o l’obbligo del green pass e quelle persone e quei lavoratori che non intendono fare il vaccino vengono licenziati, demansionati, o lasciati a casa senza retribuzione noi diciamo che non siam d’accordo. Non siamo contro i vaccini, anzi domani proporremo al governo e alle imprese di fare una campagna informativa affinché le persone decidano autonomamente di vaccinarsi e di affrontare il tema, ma quello che non può essere accettato è far finta di non vedere quello che sta succedendo. È un anno e mezzo che siamo in pandemia e i lavoratori tutti, non vaccinati, hanno lavorato e portato avanti il Paese, rispettando le norme di sicurezza, quindi diciamo che queste forzature fatte in questo momento sono controproducenti”.

“Vorrei chiarire - va avanti Landini - che il vaccino o il green pass non sostituisce la necessità di tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi quando ci siamo incontrati con Mario Draghi abbiamo dovuto fare il tampone e tutti noi sindacalisti abbiamo il green pass. Anche se si è vaccinati tu corri il rischio di poter ammalarti e lo puoi trasmettere il virus. Questo non porta a dire ‘non bisogna vaccinarsi’, anzi io penso che non abbiamo altra strada. Ma il punto è che nei luoghi di lavoro e dove vivono le persone le sicurezze, il distanziamento e tutto il resto va mantenuto. Io - conclude il sindacalista della Cgil - vedo il rischio che qualcuno pensi che con il green pass e il vaccino sia un liberi tutti senza dover più rispettare le norme. Purtroppo sul lavoro si continua a morire, come 30-40 anni fa, serve rilanciare il tema della sicurezza. Sì alla campagna pro vaccino, no alle forzature”.

"Noi non siamo d'accordo se quei lavoratori che non intendono fare il vaccino vengono lasciati a casa"



