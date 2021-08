Covid, il virologo Silvestri esagera: non solo una terza, servirà anche la quarta dose di vaccino

04 agosto 2021 a

Guido Silvestri, virologo della Emory University di Atlanta, fa una doccia fredda a tutti coloro che pensavano che bastassero due dosi di vaccino per uscire dall’incubo Covid. Non è affatto così. “La terza e la quarta dose di vaccino anti Covid serviranno e non credo sarà la fine del mondo, specie se questo riuscirà a ridurre i morti e a far circolare di meno il virus” le parole dello scienziato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Silvestri, che lavora negli Stati Uniti, è anche favorevole al green pass obbligatorio per svolgere diverse attività: “Se diciamo alle persone 'vaccinatevi', ma poi le teniamo chiuse in casa, mascherate e distanziate, quale sarebbe l'incentivo a vaccinarsi, specie tra i soggetti a basso rischio? È un concetto banale”. In questo momento i contagi riguardano soprattutto chi non ha fatto il vaccino, che propaga in percentuale molto maggiore il virus rispetto a chi è protetto: “Negli Usa la 'quarta ondata', che comunque è piuttosto modesta in termini di mortalità, sembra aver colpito soprattutto non-vaccinati, almeno - conclude Silvestri - in termini di malattia severa”.

Nel frattempo è stato registrato un nuovo record assoluto dei ricoveri per Covid in Florida: 12.408 persone sono finite in ospedale tra Miami e dintorni, vale a dire 1 ogni 1.750 abitanti della Florida. Ieri il numero di ricoverati in Florida era 11.515, il giorno precedente 10.389. Un aumento di quasi mille al giorno. Più del 90% dei ricoverati non è vaccinato.

