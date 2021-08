Gad Lerner riesce anche a rovinare la festa italiana per Tokyo 2020. L'assurdo tweet su Jacobs

Francesco Storace 01 agosto 2021 a

E niente, è più forte di lui. Gad Lerner si deve per forza far notare ma stavolta inciampa su Marcell Jacobs, con un tweet davvero miserello. “Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io)”, scrive sul social e magari si sarà dato anche una gomitata da solo per dirsi “quanto so’ figo io”.

E invece sbaglia ancora una volta perché diventa facile preda della rete che lo distrugge in un batter d’occhio. Ed è proprio lui a beccarsi l’epiteto di razzista antitaliano.

Anziché esultare e basta per la doppietta azzurra, (e infatti neanche una parola per Gianmarco Tamberi, come se l’oro del salto in alto fosse carta straccia) Gad Lerner vorrebbe tirarci fuori una meschina polemica politica contro le solite destre.

“Ce ne ha messo di tempo mi dispiace per lei che non vede l'ora di trovare il modo di rovinare qualsiasi bel momento italiano. Mi dispiace veramente per lei”, uno dei primi commenti. Poi, si trova addosso anche una risposta di rara ironia: “L'unico difetto è che è bresciano. Tweet bergamasco”.

Ma anche quella feroce: “Avrai chissà che conto in banca ma rimani comunque un omuncolo da quattro soldi”.

E viene da chiedersi chi gliele consigli, simili figuracce. Perché sporcare politicamente un trionfo per l’Italia è davvero infantile e nel giorno più sbagliato. È la drammatica voglia di farsi notare comunque, beccarsi un po’ di insulti e poi fare la vittima. Non cambia mai, Gad Lerner, ma non è così che si aiuta l’Italia.

