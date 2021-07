Odissea in treno sulla linea Salerno Reggio-Calabria. Oltre 4 ore di ritardo

Emanuele Zotti 31 luglio 2021 a

Un’Odissea degna di Ulisse. Per migliaia di italiani il viaggio per le raggiungere la località scelta per trascorrere le ferie si è trasformato in una trappola. Un danno ai cavi dell’alta tensione tra le stazioni di Diamante e Belvedere Marittimo ha paralizzato gran parte della rete ferroviaria calabrese con quasi 15 treni - tra nazionali e regionali - bloccati sulla tratta Salerno-Reggio Calabria.

I ritardi dei convogli superano in media le due ore, ma ci sono treni fermi anche da più quattro ore: è il caso della linea Italo 8113.

Il treno, partito alle 6.40 da Milano, è ancora bloccato alla stazione di Praja Ajeta Tortora, dove si è fermato poco dopo le 13. Il capotreno ha deciso di aprire le porte del convoglio per permettere ai passeggeri di scendere in attesa di riprendere la corsa, mentre il personale Italo ha distribuito bicchieri d’acqua ai passeggeri inferociti. Non proprio il modo migliore per iniziare le vacanze.

