Jeff Bezos lascia il comando di Amazon, con quanti soldi va in pensione. Ora viaggi spaziali e giornali

Jeff Bezos a 57 anni lascia lo scettro di Amazon al suo braccio. Come annunciato dal fondatore e ceo del colosso dell’e-commerce durante l’assemblea annuale degli azionisti dello scorso 26 maggio, il timone passa al capo dell’area cloud computing Andy Jassy.

Insomma, l'uomo più ricco del mondo va in pensione? Non proprio, perché Bezos manterrà un ruolo chiave nella società che ha fondato fa rimanendo presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. La sua uscita cade non a caso nel 27esimo anniversario di Amazon perché come ha affermato Bezos il tempismo è "sentimentale".

Nel futuro prossimo dell’uomo più ricco del mondo secondo Forbes si concentrerà su altri progetti come i viaggi nello spazio, innanzitutto, e la proprietà del Washington Post e ha assicurato agli investitori che Jassy, che gode di "tutta la sua fiducia", è ben noto in azienda, e diventerà un leader eccezionale: "Lo garantisco, non lascerà che l’universo ci renda normali".

Ma con quanto lascia Bezos? Scondo il Billionaire's Index di Bloomberg e diverse analisi tratte dall’US Census Bureau e dalla Federal Reserve, la sua ricchezza ha raggiunto quota 199 miliardi di dollari.

Intanto già il prossimo 20 luglio salirà a bordo del lanciatore suborbitale New Shepard, per partecipare al primo volo turistico della sua società Blue Origin, insieme al fratello, un sogno che si portava dietro "da quando aveva cinque anni". E lo farà con il fratello: "la più grande avventura, con il mio migliore amico".

New Shepard è progettata per trasportare sei persone in modo autonomo a oltre 100 km nello spazio suborbitale, abbastanza in alto per sperimentare per qualche minuto l’assenza di gravità e vedere la curvatura del pianeta prima di fare ritorno. Le sei finestre di osservazioni sono le più grandi mai usate nello spazio. Lo spazio rappresenta una priorità per Bezos e una potenziale fonte di considerevoli entrate, sebbene Blue Origin sia attualmente in ritardo rispetto al suo principale concorrente, SpaceX, nel campo della costruzione di satelliti e delle missioni nello spazio.

Ma il turismo spaziale non piace a tutti, su Change.org è spuntata una petizione che vorrebbe che Bezos non facesse più rientro sul nostro pianeta: "I miliardari non dovrebbero esistere né sulla Terra, né nello spazio ma, se dovessero decidere per quest'ultimo, dovrebbero restare lì", si legge sulla campagna web che ha raccolto centinaia di migliaia di firme.

