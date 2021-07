Variante Delta, muore bambina di 11 anni: soffriva di una rara malattia. "In famiglia nessuno era vaccinato"

27 luglio 2021 a

Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni ricoverata all’ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo. La piccola nelle scorse settimane aveva contratto la variante Delta del Coronavirus. È morta, oggi intorno alle 13, per diverse complicazioni, nel reparto di terapia intensiva Covid della struttura palermitana. La notizia è stata confermata dalla stessa Direzione Sanitaria.

La bimba soffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus.

Dopo il trasferimento in ospedale. Il quadro clinico della 11enne si è progressivamente aggravato ed era stato necessario ricorrere alla respirazione artificiale. Oggi il tragico epilogo. I genitori sarebbero no vax, come detto nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nello Musumeci.

