“Ma quali folli riaperture”. Alberto Zangrillo svela la verità sul Covid: crollo dei contagi in Inghilterra

Dario Martini 26 luglio 2021 a

a

a

Per la prima volta nelle ultime settimane i casi di Covid nel Regno Unito scendono sotto i 30mila al giorno. Per la precisione, 29.173. Due settimane fa viaggiavano su una media di oltre 50mila al giorno. E’ il quinto giorno consecutivo che i contagi sono in discesa. Nonostante la variante Delta che ormai imperversa Oltremanica. E nonostante gli inglesi abbiano eliminato ogni tipo di restrizione, a partire dalle mascherine anche al chiuso. La notizia campeggia sulla prima pagina del The Times. In Italia non se ne è accorto nessuno, tranne il professor Alberto Zangrillo dell’Università Vita-Salute di Milano, che su Twitter scrive sarcastico: “Nonostante le ‘folli riaperture’ del primo ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo, crollo dei contagi #COVID19 in Gran Bretagna. Per conoscere la notizia dobbiamo leggere il @thetimes. Alla stampa italiana le buone notizie non interessano”.

Lopalco portato in trionfo dal popolo no pass: inutile il vaccino ai giovani - GUARDA

Insomma, Zangrillo fa notare che con una campagna vaccinale come quella inglese anche la variante Delta del virus può essere sconfitta. A prescindere dalle restrizioni messe in campo dal governo. Ogni riferimento a quanto sta accadendo in Italia, con il Green pass obbligatorio dal 6 agosto e il pressing del governo per vaccinare gli adolescenti, è puramente non casuale.

Nonostante le "folli riaperture" del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo, crollo dei contagi #COVID19 in Gran Bretagna.

Per conoscere la notizia dobbiamo leggere @thetimes. Alla stampa italiana le buone notizie non interessano. pic.twitter.com/Bu7DLEOYCj — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.