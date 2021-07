Incubo infinito per i giovani tornati da Malta: sono nuovamente positivi al Covid. Lo scandalo delle ambulanze

Elena Ricci 27 luglio 2021 a

L’incubo degli italiani a Malta continua nonostante il rientro nel nostro paese. È atterrato questa mattina a Fiumicino un volo Covid partito da Malta, con a bordo 160 ragazzi italiani tutti risultati positivi a seguito di tampone molecolare. Una volta arrivati in aeroporto, i giovani sono stati trasferiti in un covid hotel dove dovranno osservare ulteriori 14 giorni di quarantena. Alcuni genitori hanno però deciso di portare a casa i propri figli, come avvenuto per Filippo Guerriero e Sara Camillacci, la coppia di fidanzatini romani che si era recata a Malta in vacanza per poi rimanere lì bloccata a causa della positività al covid del giovane. I due, ad esito del tampone positivo per Filippo, erano stati posti in isolamento nella stessa stanza di un hotel a Malta, senza alcuna assistenza o medicina. Le autorità maltesi infatti, non hanno previsto alcun protocollo sanitario per i positivi e nessun tipo di assistenza medica, se non l’ospedalizzazione esclusivamente per i casi gravi. Rientrati oggi in Italia, ad aspettarli c’erano i genitori.

«Per portarci i ragazzi a casa abbiamo dovuto pagare un’ambulanza» racconta Simona, mamma di Filippo. «La cosa sconcertante è stata trovare davanti al covid hotel un banchetto allestito per chi avesse avuto bisogno dell’ambulanza. Ci hanno chiesto una donazione, ma con un tariffario imposto: un euro per chilometro e senza rilasciare ricevuta». I ragazzi a Malta, completamente soli e abbandonati, sono stati seguiti e aiutati dai medici volontari del comitato cura domiciliare che hanno inviato loro termometri, vitamine e quanto necessario a curarsi. Il comitato proprio oggi ha manifestato all’esterno del Ministero della Salute per chiedere l’attuazione del protocollo che permetta di curare in anticipo e presso il proprio domicilio chi presenta sintomatologia, proprio per bloccare il covid ai suoi esordi, sostituendo alla tachipirina, integratori e antinfiammatori. Lo scorso aprile il Senato si era espresso favorevolmente chiedendo al Governo di istituire in un tavolo tecnico per la redazione di nuovi protocolli di cura domiciliare precoce.

