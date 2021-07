Lega in pressing sulla Farnesina per liberare gli italiani bloccati a Malta

16 luglio 2021 a





Lega in pressing sul Ministero degli Esteri per riportare a casa i 150 italiani bloccati a Malta a causa della quarantena anti-Covid imposta dal governo maltese. L'iniziativa è del consigliere regionale del Lazio del Carroccio Daniele Giannini, che questa mattina ha organizzato un sit-in davanti alla Farnesina per sensibilizzare il governo sul tema.

“Questa mattina - spiega Giannini - abbiamo manifestato, attraverso un sit-in pacifico, con genitori e parenti davanti alla Farnesina, per rimarcare la differenza di trattamento del Ministro degli Esteri che ha completamente abbandonato i ragazzi in quarantena a Malta, mentre si continua a permettere sbarchi e soccorrere clandestini.”

“Come padre - prosegue il consigliere regionale leghista - penso sia una vergogna che tanti ragazzi italiani anche minorenni siano abbandonati dentro le stanze degli alberghi senza assistenza e senza alcuna cura medica, privati della libertà di rientrare nel nostro paese, permettendo loro di vivere l’isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni o strutture adeguate. Auspichiamo che il presidente della regione Lazio Zingaretti e l’assessore D’Amato si attivino nell’ambito delle proprie competenze, poiché l’obiettivo di tutti è trovare una soluzione rapida alla vicenda”.

