La stretta del governo sulla scuola. Altolà di Figliuolo: fate vaccinare i figli

Scuola in presenza solo se gli alunni sono vaccinati? Si stringe giorno dopo giorno l'azione del governo sulla vaccinazione anti-Covid. Il commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, durante un evento al Sestriere ha lanciato un messaggio chiaro alle famiglie.

"Per il benessere dei ragazzi è importante la scuola in presenza. Per far ciò bisogna portare a vaccinare gli insegnanti, il personale docente e non, ma anche i genitori devono portare i propri figli dai 12 anni in su a vaccinarsi", ha detto il generale come riporta il Corriere. "È importante perché così blocchiamo la pandemia", conclude Figliuolo. Da vedere se la stretta si tradurrà in un obbligo vaccinale per il personale della scuola ma non solo.

Il tasso di positività cresce al 2,7%, con casi preoccupanti nelle piccole isole di Stromboli e Salina. Ma la spinta ’green pass’ per i vaccini sembra funzionare e Figliuolo suona la carica: entro luglio sarà immunizzato il 60% degli over 12. È un estate cruciale per l’Italia, divisa tra la risalita dei contagi dovuta alla variante Delta e il rush necessario per coprire quella fascia di popolazione ancora senza una dose di siero anti-Covid. Al momento sono quasi 65 milioni le dosi totali di vaccini somministrate: il totale delle persone che ha completato il ciclo vaccinale è di 29.820.190, pari al 55,21% della popolazione over 12. "Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente. Tutto è subordinato all’arrivo dei vaccini che arrivano in maniera regolare in questo periodo2, rassicura il commissario a Oulx per ricevere il premio ’Penna al merito'.

Il generale parla di "ultimo miglio da fare" e lancia un appello ai giovani: "Vaccinando i giovani sottraiamo persone che potrebbero comunque ammalarsi, anche con meno effetti gravi, ma soprattutto blocchiamo la circolazione del virus, le mutazioni".

Dal Ministero della Salute arrivano dati rilevanti: il tasso di positività è salito al 2,7%, con un aumento dello 0,7% rispetto a ieri. Sono 4.743 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 10 i decessi. In lieve aumento i decessi: 2 vittime in più oggi rispetto a sabato. E ancora: aumentano lievemente i ricoverati, che sono 6 in più nei reparti di area critica e 52 in più in quelli ordinari. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 178. Nei luoghi di villeggiatura c’è timore per nuovi focolai: sette turisti, in vacanza a Stromboli, alle Eolie, sono risultati positivi al Covid. Si tratta di persone che si trovano già in isolamento. A Rimini chiusi due locali per balli e assembramenti. Piccolo caso anche per la nave della Marina Militare, l’Amerigo Vespucci, che ha registrato 20 positivi su un totale di circa 360 persone di equipaggio. L’intero personale dell’imbarcazione era completamente immunizzato e le condizioni dei contagiati non destano preoccupazioni.

