Senza green pass niente viaggi: in arrivo l'obbligo su navi, aerei e treni. Misure drastiche per i non vaccinati

Il Governo è pronto a stringere le maglie per tutti coloro che non hanno il green pass e il prossimo passo sarà quello di renderlo obbligatorio per i viaggi. Entro la fine di agosto (probabilmente dal 20 in poi), rivela il Corriere della Sera, il documento di avvenuta vaccinazione o di risultato negativo al tampone sarà necessario per prendere un aereo, un treno o una nave. L’obiettivo dietro tale scelta è evitare che il ritorno dalle vacanze coincida con una nuova ondata di casi Covid. La misura non è stata adottata immediatamente poiché si vogliono evitare disagi per il turismo e per chi ha già prenotato degli spostamenti, che senza green pass sarebbero da annullare.

L’esecutivo di Mario Draghi è poi al lavoro per evitare disagi sui trasporti pubblici: il pressing sulle Regioni è quello di potenziare le corse, così da mantenere la capienza massima per ogni mezzo all’80%. Capitolo vaccino: il quotidiano di via Solferino evidenzia come sia difficile che si possa arrivare all’obbligo vaccinale, ma la raccomandazione a farsi inoculare sarà fortissima. Si studiano poi tutti i possibili strumenti normativi per isolare chi non si è fatto somministrare il prodotto contro il Covid, per salvaguardare coloro che invece hanno deciso di proteggersi dal virus. Le polemiche sulle future misure sono assicurate dopo le proteste di ieri in numerose piazze d’Italia.

