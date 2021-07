Torna l'obbligo di mascherina all'aperto: ordinanza a Ponza e San Felice Circeo

24 luglio 2021 a

Arriva l’obbligo di indossare mascherine all’aperto a Ponza, a prescindere dall’orario. Dopo i provvedimenti cautelativi presi a San Felice Circeo, anche il sindaco dell’isola pontina ha emanato un’ordinanza per arginare la crescita dei contagi da coronavirus osservati negli scorsi giorni. Sull’isola, importante meta turistica, si attende nelle prossime settimane l’arrivo di moltissimi villeggianti: da qui la scelta in via cautelativa.

Per l’aumento dei casi Covid, l’isola di Ponza e San Felice Circeo «sono fortemente attenzionate dalla Asl di Latina. È necessario evitare assembramenti» ha detto ieri l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Ad oggi nel Lazio sono 6.406 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 6.176 in isolamento domiciliare. Mentre 228 persone sono ricoverate, 32 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.390 persone sono decedute e 338.840 guarite. In totale sono stati esaminati 353.636 casi. Lo riporta il bollettino di oggi della Regione

