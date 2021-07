Ai magistrati nessuno chiede se hanno fatto il vaccino. Ma non mancano i no-vax

Gianfranco Ferroni 23 luglio 2021 a

a

a

Tutti a chiedere al leghista Claudio Borghi se ha fatto il vaccino, e l’interessato si inalbera. E non ha torto: nessuno va a porre la stessa domanda agli alti esponenti della magistratura, per esempio. Non mancano i no-vax, anche tra i giudici, ma questi non si espongono pubblicamente affermando che «la privacy va difesa a tutti i costi, senza dimenticare che è vietata la diffusione di informazioni sensibili riguardanti la salute», minacciando azioni civili e penali a coloro che sveleranno i nomi delle toghe non vaccinate. E di contrari alle inoculazioni ce ne sono molti pure tra gli avvocati. Come andrà a finire? A tarallucci e vino, perché per entrare nei tribunali il green pass non servirà.

Conte critica la Cartabia. Ma non ha fatto nulla per abbattere i tempi dei tribunali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.