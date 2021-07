Agorà, “mai fatto appelli a non vaccinarsi”. Botte da orbi sul green pass: scoppia la pesante lite in studio

23 luglio 2021 a

a

a

Le parole di Mario Draghi nella conferenza stampa di presentazione delle misure sul green pass hanno scatenato il dibattito politico anche all’interno degli studi televisivi. Nella puntata del 23 luglio di Agorà Estate, programma in onda su Rai3 condotto da Roberto Vicaretti, si è acceso lo scontro tra Claudia Fusani, giornalista, e Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia. La miccia si infiamma subito con la domanda del conduttore rivolta all’esponente di FdI: “Vi sentite chiamati in causa dalle parole di Draghi sul vaccino?”. “Non mi sento chiamata in causa. Non abbiamo mai fatto appelli a non vaccinarsi” la replica dell’onorevole, che viene però subito interrotta dalla Fusani.

Se il green pass è garanzia di libertà giurino che non si chiuderà mai più

“L’ha fatto il suo capogruppo Lollobrigida” si inserisce a gamba tesa la giornalista, che manda così su tutte le furie la Montaruli: “Mi faccia finire, anzi le voglio chiedere quali sarebbero le chiacchiere che sarebbero a zero, ce lo spieghi?”. Alla domanda risponde la Fusani: “Quelle di chi dice che non ci si deve vaccinare”. Lo scontro si fa sempre più pesante e le due si sovrappongono nel parlare, con il caos che regna sovrano. Poi la Montaruli spiega la propria posizione in maniera più chiara: “Non posso essere contro il green pass? Ho il diritto di dire che sono contro il green pass perché è una misura che applica restrizioni in zona bianca. Lei non ha letto il decreto. Pretendo che lei prenda il decreto e legga la modifica dell’articolo 9-bis, comma 1 e comma 2. Dovete fare corretta informazione, non può passare il messaggio che una persona che è contro il green pass sia un no-vax, state facendo passare questo messaggio. Nessuno di noi ha mai, MAI, fatto un appello a non vaccinarsi, quello che ha detto il nostro capogruppo Lollobrigida, che io sottoscrivo, è che l’approccio al vaccino non può essere ideologico. Siamo per la libertà di scelta e non per l’obbligo, su questo vaccino”. Mattinata frizzante su Rai3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.