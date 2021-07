Si butta dal quarto piano e travolge una donna col figlio di 6 mesi

20 luglio 2021 a

Affetto da gravi crisi depressive, un uomo di 55 anni si è gettato dal quarto piano di un palazzo a Quartu Sant’Elena, alle porte di Cagliari, e ha travolto una donna di 35 anni che in quel momento passava con il figlio di 6 mesi nel passeggino.

Si è sfiorata la doppia tragedia: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo, mentre la donna è finita in ospedale sotto choc. Illeso il piccolo. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.

