Giuseppe Conte e Olivia Paladino, vacanza esclusiva al mare: dove li hanno beccati

Giuseppe Conte, leader in pectore del M5S (copyright Maria Elena Boschi), si è concesso qualche giorno al mare con la sua dolce metà Olivia Paladino. La coppia è stata paparazzata da Enzo Russo de Il Tirreno mentre passeggiava mano nella mano in riva al mare, precisamente quello cristallino e radical chic di Capalbio, nella Maremma toscana.

Costume azzurro e maglietta coordinata per lui, vestito beige per la manager romana. I due parlavano fitto, fitto, chissà se discutevano dell’accordo (informale) che Conte ha siglato con il presidente del consiglio Mario Draghi lunedì 19 luglio a Palazzo Chigi: conferma del reddito di cittadinanza in cambio della riforma della giustizia Cartabia che cassa quella del penta stellato Bonefede. Tra Capalbio e Ansedonia è frequente incappare nei volti noti della politica (Zingaretti, Veltroni, Fini) e dello spettacolo come l’attore Nicola Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri, Gassman, Barbara d’Urso e Maria De Filippi.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte in vacanza a San Felice Circeo pic.twitter.com/I91tCMp3b9 — lakers75 (@lakers751) August 5, 2020

