Auto rotta eppure bisogna andare. Non si ferma Paola, l'onorevole tassista

La sua auto - Parigi 12 - è dal carrozziere per riparazioni necessarie, ma lei - Paola Bragantini - non si ferma e continua a guidare con il muletto della cooperativa di tassisti torinesi, alla guida in questi giorni di “Scorta 15”, come vengono numerate le auto sostitutive.

Paola guida solo elegantissima ed è considerata tra le tassiste più sexy di Torino. Ma la sua storia salta all'occhio anche per un altro motivo: la Bragantini è un ex deputata Pd, eletta tra il 2013 e il 2018. Prima era stata anche presidente di circoscrizione, e nella vita civile faceva la bibliotecaria. Nel 2018 ha riprovato l'elezione in Parlamento, ma non ce l'ha fatta. E il suo lavoro di bibliotecaria (era una passione, da laureata in scienze politiche) non c'era più.

Non si è persa d'animo chiedendo la licenza da tassista perché le sembrava il lavoro più simile a quello del politico alla vecchia maniera: si incontra e si ascoltano i problemi di tanta gente. Un lavoro davvero onorevole, e anche un tantino rischioso per una signora elegante e piacente. “Ma”, ripete lei a chi si preoccupa, “erano più rischiose le campagne elettorali...”

