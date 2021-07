Spunta Chiara Appendino in bikini tricolore! Cosa scrive sotto alla foto di Berlino 2006

10 luglio 2021 a

Chiara Appendino tifosa azzurra in bikini diventa un curioso caso social. La pagina Facebook DirettaGoal, che posta spesso foto di belle donne legate in vario modo al mondo del calcio come le compagne dei giocatori, in pieno clima Wembley ha pubblicato lo scatto che ritrae un gruppo di tifosi azzurri alla finale dei Mondiali di Berlino 2006, in cui l'Italia ha trionfato battendo la Francia ai rigori.

"Dove eravate a quest'ora il 9 Luglio 2006?", si chiede nel post in cui risalta una bella ragazza con un bikini tricolore e la scritta "Italia" dipinta in bianco, rosso e verde sulla pancia. Sorpresa delle sorprese, quella ragazza risponde nei commenti: "Allo stadio a Berlino e questa foto direi che lo prova", firmato Chiara Appendino. Già, non è solo una somiglianza: quella tifosa, allora 22enne, è proprio l'attuale sindaca di Torino.

Il riconoscimento ha provocato la sorpresa di tanti commentatori che hanno riversato like a iosa al post. La storia è stata ripresa anche dalla community Facebook "Giornalisti che non riescono a scopare" che in un post ha rilanciato, naturalmente per criticarlo, l'articolo che ha dedicato al curioso botta e risposta Corriere.it. Ebbene, la Appendino ha risposto anche questa volta. Che fine ha fatto il bikini tricolore? "Lo lanciai in campo quando Fabio Grosso segnò l'ultimo rigore e poi fu impossibile ritrovarlo", commenta con lodevole autoironia l'attuale sindaca di Torino.

