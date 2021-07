Vaccini gratis? Chef Rubio dà i numeri sui social

15 luglio 2021 a

Qualcuno spieghi a Chef Rubio come stanno le cose. E' ora che sappia che in Italia i vaccini Covid sono gratis e lo sono sempre stati, fin dall'inizio della pandemia. E allora no si capisce perché Rubio si inalbera e su Twitter scrive: "Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Il green pass è anticostituzionale, antidemocratico, e tendente all’apartheid".

Insomma solo verso la fine del tweet riprende contatto con la realtà e parla del green pass. Ci mancava che chiedesse la gratuità anche per scaricare l'app Io...

