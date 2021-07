Federico Bernardeschi, non solo il matrimonio con Veronica Ciardi. Colpo di scena in chiesa

Giada Oricchio 14 luglio 2021 a

Dal tetto d’Europa al tetto del Duomo di Carrara. Federico Bernardeschi, 27 anni, e Veronica Ciardi, 36, si sono spostati il 13 luglio. Dopo la conquista di Euro 2020 con la maglia della Nazionale, il calciatore ha ufficializzato la lunga relazione con l’ex concorrente del GF10, balzata agli onori della cronaca per l’amore saffico con Sarah Nile che ha chiuso l’amicizia con un post accusatorio su Instagram per non essere stata invitata alle nozze. Un matrimonio sui generis per una coppia tanto anomala quanto riservata.

Per cominciare Bernardeschi si è presentato in completo bianco perla su una jeep scoperta e con mezz’ora di ritardo costringendo la sposa a fare il giro della chiesa diverse volte per ingannare l’attesa, poi al momento del fatidico sì ha regalato un colpo di scena: il battesimo di Lena, la seconda figlia di cui quasi nessuno sapeva l’esistenza. Fino a martedì, infatti, si credeva che il fantasista della Juventus avesse una sola figlia, Deva, nata nel 2019 e invece a maggio 2021 è diventato padre di un’altra bambina. Una volta uscito dal Duomo, Bernardeschi si è improvvisato direttore d’orchestra del maxi assembramento di tifosi (senza mascherina) e in piedi sull’auto ha coordinato i cori da stadio “popopopopo” e “i campioni dell’Europa siamo noi”.

Il calciatore e la Ciardi si sono conosciuti a Formentera nel 2016 e dopo una breve frequentazione si lasciarono. La rottura però fu temporanea e i due tornarono insieme decidendo di andare a convivere e di coronare l’amore con i fiori d’arancio. Dunque triplete per il giocatore: nozze, battesimo e festa di compleanno per Veronica nata proprio il 13 luglio.

