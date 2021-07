Conti all'estero, Mario Draghi manda la Finanza: caccia grossa agli italiani

10 luglio 2021 a

a

a

Parte la caccia grossa agli italiani che hanno i conti all'estero. Il premier Mario Draghi manda la Guardia di Finanza: quindici giorni per dare spiegazioni poi il governo picchierà duro. Secondo quanto riporta Italia Oggi partono le richieste a tappeto di nomi e codici fiscali dei contribuenti per conto dei quali gli operatori finanziari e i professionisti hanno concluso operazioni con l’estero e poi per chi non risponde sanzioni da 200 fino a 21 mila euro.

Così con la circolare del 2 luglio 2021, n. 018399, firmata dal generale Giuseppe Arbore, a capo del III reparto operazioni, tutela entrate, le Fiamme gialle danno il via al blitz del Fisco. L’obiettivo, come riporta il quotidiano Italia Oggi, è di “rafforzare gli strumenti di contrasto del fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, consentendo di acquisire informazioni di rilevante interesse operativo relative a operazioni transfrontaliere dietro le quali possono celarsi condotte di evasione fiscale e altri illeciti collegati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.