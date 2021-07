Basta "casi Tortora". Arriva lo scudo contro la gogna mediatica

Gianfranco Ferroni 09 luglio 2021 a

a

a

Uno scudo contro la gogna mediatica. Basta con i «casi Tortora», che umiliano e danneggiano persone che hanno costruito la loro reputazione professionale: ora Das, prima compagnia di assicurazioni di tutela legale in Italia appartenente al gruppo Generali, aggiunge alla classica polizza di tutela per i professionisti uno scudo nei processi mediatico-giudiziari, scegliendo come partner lo studio di comunicazione The Skill, guidato da Andrea Camaiora, specializzato in litigation pr e crisis communication. Una vera svolta per il settore assicurativo, perché consentirà ai sottoscrittori di beneficiare di una difesa prima del dibattimento, quando si finisce «processati» sulle pagine dei giornali.

La giustizia in Italia fa schifo: la Ue ci bastona per l'inefficienza del sistema giudiziario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.