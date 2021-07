Euro2020, Björn Kuipers sarà l'arbitro di Italia-Inghilterra. Polemiche sulla Uefa

08 luglio 2021 a

Sarà l’olandese Björn Kuipers l’arbitro di Italia-Inghilterra, finale di Euro2020 che si giocherà domenica 11 luglio allo Stadio di Wembley. L’annuncio ufficiale della scelta del fischietto è arrivato dal sito della Uefa, che evidenzia come il 48enne direttore di gara sarà accompagnato dai suoi assistenti abituali Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Come quarto uomo è stato designato lo spagnolo Carlos Del Cerro, il tedesco Bastian Dankert sarà al Var mentre gli assistenti Var saranno l’olandese Pol van Boekel e la coppia di tedeschi Christian Gittelmann e Marco Fritz.

La scelta di Kuipers, che per la quarta volta in carriera è stato nominato arbitro di una finale di un grande torneo internazionale (finale di Europa League nel 2013, della Confederations Cup sempre nel 2013 e della finale di Champions League nel 2014) non sorprende e scatena altre polemiche. Negli scorsi giorni si è rumoreggiato molto sulle designazioni della Uefa, affidate all’italiano Roberto Rosetti. In particolare Il Foglio denunciava l’eccessivo servilismo del massimo organo calcistico europeo nei confronti delle federazioni di Germania e Olanda e puntualmente gli uomini scelti per la finale tra i ragazzi di Roberto Mancini e quelli di Gareth Southgate hanno confermato le paure. Anche il nome di Kuipers era stato anticipato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa: alla fine soltanto il quarto uomo - uno spagnolo - non appartiene ad una delle due nazioni amiche della Uefa, già nel mirino per l’eccessivo riguardo avuto nei confronti dell’Inghilterra per il rigore assegnato per fallo su Sterling nella semifinale con la Danimarca.

Durante Euro2020 Kuipers è stato utilizzato dalla UEFA nelle partite tra Danimarca e Belgio (1-2), Slovacchia e Spagna (0-5) e per la partita tra Repubblica Ceca e Danimarca (1-2) nei quarti di finale. La sfida è già incandescente: probabilmente una designazione diversa avrebbe potuto abbassare i toni dello scontro tra tifosi delle nazionali.

