"L'Uefa farà vincere l'Inghilterra" il rigore con la Danimarca fa decollare l'euro-complotto. Tutti gli indizi

08 luglio 2021 a

a

a

Dietro al vantaggio, indiscutibile, di giocare quasi tutte le partite a Wembley e a qualche presunto favore arbitrale - su tutti il rigore che ha deciso la semifinale contro la Danimarca - ci sarebbe un complotto per far vincere all'Inghilterra gli Europei di calcio.

Notte magica a Wembley: una super nazionale vola in finale. L'Italia fa sognare

La teoria cospirativa serpeggia da giorni sui social e ha ricevuto nuova linfa dal fallo in aera fischiato ieri mercoledì 7 luglio dall’arbitro Makkelie nei tempi supplementari della partita tra Inghilterra e Danimarca.

Un penalty che non c'era, secondo molti opinionisti tra cui Marco Tardelli che ha commentato il dopo gara a Notti europee, su Rai 1.

Italia in finale a Euro2020, la Raggi vuole aprire lo stadio Olimpico

Ma quale sarebbe il "movente"? Secondo i complottisti del euro-pallone dietro alle manine pro-Inghilterra ci sarebbe una sorta di ringraziamento per il primo ministro britannico Boris Johnson, che schierandosi contro il progetto di Super League europea ha di fatto stroncato il progetto che senza il supporto dei club inglesi, che si sono via via sfilati, non poteva più decollare danneggiando la Champions League.

L'Italia sfiderà l'Inghilterra in finale. Feroci polemiche per il rigore inventato

E così proprio i tifosi delle squadre che avrebbero fatto parte della SuperLega europea: “Scandaloso! Ceferin (il presidente Uefa, ndr) darà il premio agli inglesi per aver di fatto smontato la Superlega che avrebbe sancito la fine della UEFA. Ceferin sarebbe passato alla storia come il presidente che ha fatto sparire la federazione. Ovvio il ringraziamento a Boris J. e a tutti gli inglesi”; “Gli interessi che girano sotto sono molteplici… Non dimenticate che fu il Regno Unito, nella figura anche di Johnson, a sostenere Ceferin contro la Superlega, anche se poi nel e col tempo si rivelerà tutto inutile, ma tant’e..”. “Mi sa che Ceferin li voleva in finale per sdebitarsi per la questione Superlega ma questa Italia è nata per battere qualunque squadra!”, sono alcune commenti di tifosi italiani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.