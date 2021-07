Papa Francesco, l'imprevisto durante l'operazione. Degenza di almeno sette giorni

05 luglio 2021 a

Dopo tre ore sotto i ferri - anche se altre ricostruzioni parlano di un intervento di cinque ore - Papa Francesco "è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo", rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. La comunicazione dopo l'operazione al colon al Policlinico Gemelli fa capo al Vaticano, non alla struttura ospedaliera.

Papa Francesco "ha reagito bene": Il bollettino dopo l'intervento al colon.

"L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa 3 ore. Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni" è l'informazione resa alla stampa.

L’operazione è iniziata verso le 18.30 in laparoscopia, ma sarebbe "durata quasi cinque ore con la necessità anche di operare a cielo aperto. Per colpa infatti di un piccolo precedente intervento chirurgico addominale, non è stato possibile infilare i 'braccini' robotici che servono per operare" riporta Repubblica che parla di un cambio di metodo chirurgico.

Il Pontefice è assistito da due infermieri del Vaticano oltre al personale medico e infermieristico del Policlinico. Al Gemelli è inoltre presente una rappresentanza della Gendarmeria Vaticana e un responsabile per la sicurezza che affianca la polizia di Stato.

Quando uscirà dalla terapia intensiva, dopo l'intervento, Bergoglio raggiungerà le sale al decimo piano del Gemelli dedicate al Pontefice, dotate di cappella, che in passato hanno ospitato Papa Giovanni Paolo II per sette volte. la prima dopo il terribile attentato a Piazza San Pietro.

Intanto un sondaggio condotto nell’ambito dell’Osservatorio Legacoop, ideato e realizzato dall’AreaStudi dell’associazione insieme con il partner di ricerca Ipsos, colloca Papa Francesco (58 per cento) al quarto posto per gradimento delle istituzioni dopo la Polizia (65%), i Carabinieri (64%), le Forze Armate (63%). Una giudizio molto più positivo rispetto alla Chiesa Cattolica in generale: 34%.

