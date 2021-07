Prezzi delle bollette di luce e gas alle stelle: la tassa verde dell'Europa affossa gli italiani

04 luglio 2021 a

a

a

Stangata per gli italiani che dovranno pagare le bollette di luce e gas nel terzo trimestre del 2021. Il costo dell’energia elettrica per ogni famiglia della Nazione vedrà un incremento molto vicino al 10%, mentre il rincaro delle bollette del gas, arriverà addirittura al +13,5% se paragonato al prezzo pagato da aprile a giugno di quest’anno. Gli incredibili aumenti, rivelati da La Verità, sono stati segnalati dall'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente.

L'assegno per i figli parte col botto: boom di richieste all'Inps per il bonus

La notizia non sorprende chi è all’interno delle dinamiche del settore, consapevole che sarà un salasso per le tasche degli italiani. A pesare l’aumento del prezzo del petrolio, che ad aprile 2020 era sceso addirittura a 15 dollari al barile e ora veleggia a quota 75 dollari. Ma in particolare, oltre al forte aumento delle quotazioni delle materie prime, c’è da segnalare il boom dei prezzi dei permessi di emissione di anidride carbonica, la vera tagliola che porta danni soltanto al cittadino. Le politiche sul clima varate dall’Unione Europea hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni, ma il mercato non perde nulla e pareggia in bolletta il prezzo dell’aumento dei costi che salgono per disincentivare le attività inquinanti.

La variante Delta sarà al 90 per cento entro l'estate. Macigno sulle vacanze

Ed è servito l’intervento del Governo, che con il Decreto lavoro e imprese ha indirizzato 1,2 miliardi di euro alla riduzione degli oneri generali di sistema, sennò gli incrementi sarebbero stati del 20%. Il prezzo della CO2 è passato in breve tempo da 6 a 55 euro alla tonnellata, con un andamento finale per il cittadino che segue la normale legge del mercato. E gli italiani sono costretti a pagare i costi della riconversione energetica di altri paesi, vedi la Germania, che usa a tutto spiano il carbone. Situazione simile anche negli Stati Uniti d'America, dove però si è pensato ad un aumento dei salari per contrastare l'aumento dei prezzi.

Stangata estiva sui prezzi di luce e gas: ecco gli aumenti in bolletta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.