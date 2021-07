Aumento delle bollette, ecco la stangata estiva sui prezzi di luce (+9,9%) e gas (+15,3%)

Filippo Caleri 01 luglio 2021 a

Fine della tregua per le bollette di luce e gas per le famiglie italiane. Con la ripresa economica dovuta all'allentamento delle misure per il Covid il prezzo delle materie prime ha iniziato la sua corsa al rialzo. Va ricordato che nel corso del lockdown più duro, quello della prima parte del 2020, il costo del barile divenne addirittura negativo dunque si partiva da una forte depressione dei listini. E l'effetto positivo sulle bollette si è avuto. Ora però la festa è finita e la batosta sui conti dell'elettricità, considerato anche il maggiore consumo per il condizionamento degli ambienti per le temperature anomale dell'inizio estivo, è ormai una certezza. Non solo.

A dare il contributo al caro energia è anche la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2. Il prezzo che gli operatori energetici pagano per poter compensare le emissioni nell'atmosfera. C'è però una magra consolazione. Secondo l'Arera, l'Autorità di settore che applica le variazioni. dei costi internazionali ai prezzi di conti delle famiglie, la combinazione dei due fattori avrebbe portato senza intervento a un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità.

In realtà l'impatto è stato più basso perché il governo con il provvedimento di urgenza approvato ieri (il cosiddetto decreto lavoro) ha abbassato la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. Un risparmio quantificato in 1,2 miliardi di euro che ha portato l’incremento definitivo al 9,9% per la bolletta dell’elettricità e al 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela.

