Imen Jane nella bufera social: falsa laureata in economia e gli sberleffi a chi lavora

Imen Jane finisce nuovamente nell’occhio del ciclone dei social, con il suo nome che finisce al primo posto dei trend topic di Twitter all’ora di pranzo di domenica 4 luglio. La Jane ha postato sulle storie di Instagram numerose in compagnia dell’amica e collega Francesca Mapelli, tra cui una che ha fatto letteralmente infuriare migliaia di utenti, che hanno accusato le due di disprezzo nei confronti dei lavoratori più umili, soprattutto dall’alto di una persona che ha mentito a tutti riguardo la sua laurea in economia.

“Qui mentre Francesca Mapelli racconta al proprietario del lido come ci sia rimasta male oggi quando una commessa non le ha saputo raccontare la storia del negozio. La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica” il testo scritto da Imen Jane, che ha allegato anche un video in cui si vede la Mapelli che dice: “Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompicog***ni”.

Imen Jane, la falsa economista che ha confuso milioni di follower, ammette tutto

La Jane e l’amica, che si battono il cinque dopo la frase al proprietario dello stabilimento balneare, dimenticano che non ci si può improvvisare guida turistica e i social non le hanno perdonate “Eccole le influencer coccolate dal mainstream (Imen Jane e amichette): quelle del disprezzo per chi lavora, per chi è umile, che la colpa è sempre dei lavoratori se sono sfruttati. Le risatine, il batti cinque.. profondo disgusto”; “Imen Jane coi suoi amici a Palermo che dicono alle commesse di studiare di più, che se la ridono se usano inglesismi con i palermitani io sto pensando cose bruttissime ma non le scriverò”; “L’altra cosa comica è l’amica che dice “se studi, ti pagano 3 volte tanto” quando letteralmente Imen Jane non ha neanche la triennale in economia e discute con il Ministro della PA sul futuro dei giovani”; “Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così”; “praticamente Imen Jane è andata in sicilia a cog***nare le persone del sud perché questo traspare dalle storie che ha messo, dalla commessa e il proprietario del lido al tassista che non accende la radio. chi vi ha insegnato a campare mi chiedo io chi saccenti di sta…”. E c’è una valanga di tanti altri commenti.

